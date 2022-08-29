Амурчанин купил водительские права и попался

Житель села Гильчин Тамбовского района в апреле этого года приобрел поддельное водительское удостоверение и решил пустить его в дело.

38-летний мужчина был остановлен сотрудниками госавтоинспекции и изобличен, сообщает прокуратура Амурской области. Приговором Тамбовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 327 Уголовного Кодекса «Приобретение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Киселева Ольга