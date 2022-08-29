Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:13 0

Амурчанин купил водительские права и попался

Ему выписали штраф

Амурчанин купил водительские права и попался
Фото: Амур.инфо

Житель села Гильчин Тамбовского района в апреле этого года приобрел поддельное водительское удостоверение и решил пустить его в дело.

38-летний мужчина был остановлен сотрудниками госавтоинспекции и изобличен, сообщает прокуратура Амурской области. Приговором Тамбовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 327 Уголовного Кодекса «Приобретение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Просмотров всего: 294

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Жительницу Тамбовского района осудили за насилие над властью
Происшествия

Жители Сахалинской области украли и изнасиловали маленькую девочку
Происшествия

Виновник ДТП в Шимановском районе оказался наркоманом

Происшествия

Медведь напал на жителя Дальнего Востока