«Дело – труба»: благовещенцы больше суток сидели без воды

Фото: Алёна Злобина

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница дома по адресу: улица Пионерская, 155. Она рассказала, что подвал дома заливает водой, а полноценного ремонта и замены трубы жильцы добиться не могут.

Благовещенка рассказала, что проблемы в их пятиэтажке начались вечером в четверг, 25 августа.

— Из всех кранов одновременно побежала горячая вода. Вызвали представителя управляющей компании. Пришел утром в пятницу, проверить, что с водоснабжением. И обнаружил, что подвал дома затоплен. Рассказал об этом нам и позвонил в АКС, там предположили, что это скорее всего последствия дождя. И предложили управляющей компании откачать воду самостоятельно, – рассказала взволнованная благовещенка.

И добавила, что после многократных обращений, специалисты АКС всё же приехали во двор. И установили, что причиной затопления подвала стал порыв трубы. Качать воду начали вечером в пятницу. В субботу вода исчезла не только из подвала, но и из кранов в квартирах собственников. Коммунальщики отключили услугу и начали искать место порыва. Нашли быстро, потому как вырытый во дворе котлован достаточно быстро наполнился водой. Рабочие устранили повреждение, вернули собственникам воду и уехали.

Но, по словам женщины, и после ремонта трубы вода продолжила заполнять котлован.

Сегодня коммунальщики вернулись. Чтобы исправить ситуацию, решили жильцы. Оказалось, ошиблись. Рабочие засыпали котлован, а собственникам пояснили, что на выходных наполняла его вода не из трубы, а грунтовые воды.

Фото: Алёна Злобина

Впрочем, точку в общении с жильцами сотрудники АКС не поставили, пообещали, что при следующем порыве точно произведут замену трубы.

Корреспондент Амур.инфо обратился в АКС, чтобы прояснить ситуацию.

— По данному адресу действительно был вызов. В доме прорвало трубу. Работники АКС отключили в доме водоснабжение, произвели ремонт и еще вчера жильцам вернули воду, – сообщили в пресс-службе АКС.

Пресс-служба мэрии Благовещенска продемонстрировала полное единодушие с коммунальщиками.

— Согласно имеющейся у нас отчетной документации, по адресу Пионерская, 155 был произведен ремонт прорвавшей трубы, – прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Жильцы довольны возвращением коммунальной услуги, но проблему решенной не считают. Главная претензия в данный момент заключается в том, что коммунальщики, засыпав котлован, не провели мало-мальского благоустройства. Даже грунт не утрамбовали, говорят собственники. У них одна надежда, что специалисты все-таки вернутся и наведут порядок во дворе.