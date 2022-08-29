Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:58 0

Павел Прилучный признался, что никогда не испытывал серьёзных чувств к Мирославе Карпович

Прилучный впервые рассказал об отношениях с Карпович

Павел Прилучный признался, что никогда не испытывал серьёзных чувств к Мирославе Карпович
Фото: almode.ru

Павел Прилучный впервые рассказал об отношениях с Мирославой Карпович. Актёр признался, что никогда не испытывал к Мирославе серьёзных чувств. При этом Павел подчеркнул, что именно коллега помогла ему справиться с депрессией после развода, сообщает «Комсомольская правда».

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. Сразу после этого появились слухи о романе актёра с Карпович. Поклонники решили, что именно Мирослава стала причиной распада семьи Прилучного, однако артисты эти слухи не комментировали.

При этом Павел и Мирослава часто проводили время вместе, чем давали ещё больше поводов для сплетен. Пара ездила на отдых в Крым вместе с детьми Павла, а в день рождения Карпович актёр устроил ей романтичный сюрприз. Артисты вместе отправились в полёт на вертолёте, а на земле под ними было выложено гигантское сердце из роз. Однако Прилучный утверждает, что Мирослава никогда не была для него любимой женщиной.

В интервью Надежде Стрелец Павел заявил, что они с Карпович никогда не объявляли себя парой. По его словам, Мирослава – замечательный человек, в своё время именно она очень ему помогла. Ему жаль актрису, про которую СМИ писали много негатива.

Прилучный признался, что Карпович вытянула его из депрессии после развода. Тогда он чувствовал себя просто ужасно, а Мирослава помогла ему преодолеть это состояние. По словам Павла, «это были три года ада». Из-за переживаний он тогда поседел и перенёс сердечный приступ. Он отмечает, что не вытянул бы, если бы не поддержка Карпович.

Поклонники пары были уверены, что актёр сделает Мирославе предложение, но 25 августа Прилучный сыграл пышную свадьбу с коллегой по сериалу «В клетке» (18+) Зепюр Брутян.

Просмотров всего: 302

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Певица Татьяна Терёшина объявила о разводе с мужем
В России и мире

Продюсер Лина Арифулина раскрыла правду об участии Алексы в «Фабрике звёзд»
В России и мире

Дочь певицы Глюкозы попросила называть её мужским именем
В России и мире

Григорий Лепс признался, что ищет новую любовь на сайте знакомств