Павел Прилучный признался, что никогда не испытывал серьёзных чувств к Мирославе Карпович

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. Сразу после этого появились слухи о романе актёра с Карпович. Поклонники решили, что именно Мирослава стала причиной распада семьи Прилучного, однако артисты эти слухи не комментировали.

При этом Павел и Мирослава часто проводили время вместе, чем давали ещё больше поводов для сплетен. Пара ездила на отдых в Крым вместе с детьми Павла, а в день рождения Карпович актёр устроил ей романтичный сюрприз. Артисты вместе отправились в полёт на вертолёте, а на земле под ними было выложено гигантское сердце из роз. Однако Прилучный утверждает, что Мирослава никогда не была для него любимой женщиной.

В интервью Надежде Стрелец Павел заявил, что они с Карпович никогда не объявляли себя парой. По его словам, Мирослава – замечательный человек, в своё время именно она очень ему помогла. Ему жаль актрису, про которую СМИ писали много негатива.

Прилучный признался, что Карпович вытянула его из депрессии после развода. Тогда он чувствовал себя просто ужасно, а Мирослава помогла ему преодолеть это состояние. По словам Павла, «это были три года ада». Из-за переживаний он тогда поседел и перенёс сердечный приступ. Он отмечает, что не вытянул бы, если бы не поддержка Карпович.

Поклонники пары были уверены, что актёр сделает Мирославе предложение, но 25 августа Прилучный сыграл пышную свадьбу с коллегой по сериалу «В клетке» (18+) Зепюр Брутян.