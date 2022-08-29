Сенатор Артем Шейкин помог АмГУ наладить сотрудничество с ведущими IT-компаниями

Руководство АмГУ обратилось сенатору Артему Шейкину с просьбой помочь наладить партнерские отношения с крупными российскими компаниями, работающими в области IT-безопасности.

АмГУ с 2017 года осуществляет программы дополнительного профессионального образования по информационной безопасности, а в этом году университет стал единственным вузом в Приамурье, который начал реализовывать профессиональную подготовку по направлению «Информационная безопасность». Для организации учебного процесса в вузе создано несколько специализированных лабораторий по различным направлениям защиты информации.

Первыми ласточками сотрудничества с АмГУ в сфере целевой подготовки, прохождения производственных практик и предоставления для учебного процесса программных разработок стали компании «ИнфоТеКС» (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») и Научно-производственное объединение «Эшелон».

В обеих компаниях действуют программы сотрудничества с учебными заведениями.

IT-компании готовы предоставить АмГУ свои программные продукты для использования в учебном процессе, проводить подготовку преподавателей, сотрудничать и в других направлениях кибер- и информационной безопасности. Кроме того, на предмет сотрудничества с АмГУ сейчас ведутся переговоры с российской компанией, известной во всём мире – «Лабораторией Касперского».

«Нашей стране крайне необходимы IT-профессионалы! Государственный сектор и частные компании нуждаются в квалифицированных специалистах по информационной безопасности – это очень востребованное направление деятельности, – говорит Артем Шейкин. – Наведение партнерских мостов между АмГУ и ведущими отечественными IT- компаниями мною будет продолжено. Во время региональной недели проведу встречу с руководством вуза, на которой обсудим первые итоги сотрудничества».