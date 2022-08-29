Певица Татьяна Терёшина объявила о разводе с мужем

Терёшина объявила о расставании с Курбатовым ещё в прошлом году. Однако спустя пару недель певица решила дать мужу, который младше неё на 16 лет, второй шанс. Но теперь Татьяна уверена, что их брак окончательно разрушен.

В программе «Звёзды сошлись» Терёшина рассказала о предстоящем разводе и его причинах. По её словам, она ещё до свадьбы понимала, что молодой возлюбленный не создан для семьи, однако решила дать их отношениям шанс. К тому же на тот момент Татьяна уже была беременна.

Певица признаётся, что хотела родить второго ребёнка в браке, чтобы показать дочери пример правильной семьи. Но вскоре поняла, что не может положиться на мужа, поскольку они живут разной жизнью. Курбатов привык, что жена всё сделает сама и не хотел ей помогать. Олега устраивало, что ему не нужно ничего решать.

Татьяна отметила, что не могла спокойно доверить ребёнка мужу, поскольку он почти не интересовался и не заботился о сыне. По словам Терёшиной, супруг даже с коляской гулял, уткнувшись в телефон.

Со временем певица поняла, что больше не испытывает прежних чувств к мужу и решила, что нет смысла продолжать отношения. Она отмечала, что Олег не дает ей ни тепла, ни заботы. При этом она неоднократно давала Курбатову новый шанс, однако каждый раз убеждалась, что они давно перестали существовать как пара.