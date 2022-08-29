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сегодня, 15:01 0

В Чигирях восстановили транспортное сообщение

Проблема решилась после вмешательства прокуратуры

В Чигирях восстановили транспортное сообщение
Фото: Амур.инфо

Жители микрорайона «Подтопленцы» села Чигири целый месяц жили без доступа к автобусному маршруту № 106 «Благовещенск – Чигири».

Автобусное сообщение было прервано 28 июля в связи с ненадлежащим состоянием дорожного полотна на улице Промышленной. После обильных осадков, выпадавших с мая по июль, на дороге появились дефекты в виде гребенки и разрушений, состояние полотна вышло за пределы норм безопасности.

Прокуратура Благовещенского район отреагировала на публикации в СМИ об отсутствии автобусного сообщения. По результатам проверки ведомства исполняющему обязанности главы района внесено преставление об устранении нарушения. После этого администрацией было организовано регулярное грейдирование автомобильной дороги. На данный момент транспортное сообщение с микрорайоном села Чигири восстановлено, сообщает прокуратура Амурской области.

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#дороги #помощь #транспорт

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