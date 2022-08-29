В районе школы № 27 Благовещенска заработал светофор

Светофор установили по пути в школу № 27 областного центра на перекрестке Богдана Хмельницкого – Ломоносова по поручению мэра Благовещенска Олега Имамеева. С этой просьбой к нему обращались жители города.

Последние работы провели в выходные. Рабочие ГСТК демонтировали старые «лежачие полицейские», заасфальтировали неровности на перекрестке. Нанесли дорожную разметку. В воскресенье светофор запустили в работу. Для удобства всех участников дорожного движения на перекрестке установили консольные электронные регулировщики. Подрядчик оборудовал три Г-образные светофорные опоры и шесть прямостоечных.

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Евгения Главред