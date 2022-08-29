Продюсер Лина Арифулина раскрыла правду об участии Алексы в «Фабрике звёзд»

Юная Алекса попала на «Фабрику звёзд» не на общих условиях. Девушка не проходила жёсткий отбор, как другие участники. Артистка была из состоятельной семьи, поэтому её путь на сцену оказался простым и коротким.

В интервью Лауре Джугелия Арифулина призналась, что тогда её просто поставили перед фактом. Продюсеру пришлось взять Алексу без кастинга, а потом бороться с её упрямством и капризами. По словам Лины, споры также возникали из-за неподходящих нарядов певицы, которые плохо смотрелись в кадре.

Арифулина отметила, что Алекса в своих платьях выглядела так, «как будто только что с вечеринки и зашла просто спеть». Так как голоса у неё не было, возникало ощущение, что она – жена олигарха.

Продюсер призналась, что также оказала влияние на роман Алексы и Тимати. Именно она предложила рэперу приглядеться к хрупкой исполнительнице. При этом Арифулина уверяет, что никакого сценария не было. Организаторы проекта лишь провоцировали участников, используя знания психологии.