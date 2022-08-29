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сегодня, 15:24 0

Убрать незаконные рекламные конструкции у дорог поручил Василий Орлов

На региональных трассах наводят порядок

Убрать незаконные рекламные конструкции у дорог поручил Василий Орлов
Фото: министерство транспорта Амурской области

Вдоль федеральной трассы на подъезде к Благовещенску с начала года демонтировали 60 рекламных конструкций. Основная задача этих мероприятий – обеспечить безопасность дорожного движения и снизить аварийность.

Сейчас демонтаж щитов специалисты проводят на трассе Благовещенск – Свободный. На участке с шестого по 30 километр восемь конструкций были установлены с нарушением законодательства, сообщает пресс-служба областного правительства. Собственник готовится демонтировать еще 32 щита у амурских дорог, в нормативное состояние приведены 39 установок.

— Снизить аварийность на дорогах региона невозможно при помощи только ремонтов и контроля. Это многосоставная задача, куда входят ремонт и содержание дорог, освещение трасс и работа комплексов фиксации правонарушений. Угрожают безопасности движения и неправильно установленные рекламные конструкции на обочинах. Есть требования – конструкции не должны отвлекать водителей, они должны быть устойчивыми в случае сильного ветра, установленными на безопасном расстоянии от проезжей части. Все щиты, которые этим требованиям не соответствуют, будем убирать с дорог. Планируем провести эту работу до конца года. Параллельно идет разработка единого стиля для конструкций – это уже к теме порядка и эстетики на дорогах региона, – рассказал замминистра транспорта региона Дмитрий Лучников.

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#дороги

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