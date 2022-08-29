Дочь певицы Глюкозы попросила называть её мужским именем

Наталья рассказала, что спокойно отнеслась к заявлению дочери и посоветовала Лидии прислушиваться к себе. Певица считает, что новому поколению хочется стирать гендерные грани и в этом нет ничего страшного. Однако Ионова всё-таки обратилась к детскому психологу. Специалист подтвердил, что молодые люди просто гонятся за модными веяниями и волноваться не о чем.

36-летняя артистка уверена, что для подростка такие заявления вполне нормальны. По её словам, в этой ситуации «не нужно ахать и переживать, а нужно поддерживать».

Исполнительница призналась, что в возрасте Лидии тоже хотела быть мальчиком. Тогда Наталья дружила только с парнями, бегала с ними по гаражам и хулиганила. Однако со временем желание сменить пол пропало. Поэтому сейчас Ионова не переживает за будущее дочери.

Родители стараются поддерживать Лидию и не возражают против смены внешнего вида. Они разрешают дочери красить волосы, делать пирсинг и татуировки. Наталья понимает, что у дочери сейчас такой период. Она уверена, что девочка скоро наиграется и всё пройдет. Однако певица примет, даже если это останется с дочерью навсегда.