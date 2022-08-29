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29августа
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сегодня, 14:37 0

Жительницу Тамбовского района осудили за насилие над властью

Женщина заплатит штраф

Жительницу Тамбовского района осудили за насилие над властью
Фото: Амур.инфо

Тамбовский районный суд вынес обвинительный приговор гражданке 1977 года рождения. Она напала с кулаками на сотрудников полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что пьяная женщина уснула на газоне в центре Тамбовки. Прохожие вызвали полицию.

Проснувшись и увидев полицейских, амурчанка выразила своё недовольство и публично оскорбила участковых. На предупреждения женщина не реагировала, проявляла агрессию, толкнула сотрудницу полиции в грудь. Другие попытки нападения на представителя власти пресекли сотрудники правоохранительных органов.

За такое поведение жительнице Тамбовки выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.

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#криминал #происшествия

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