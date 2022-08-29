Жители Сахалинской области украли и изнасиловали маленькую девочку
После надругательства ребёнка выбросили из окна
Жительница Сахалина похитила с детской площадки семилетнюю девочку и привела ее в квартиру своего 46-летнего сожителя, сообщает телеграм-канал «Baza».
Страшное преступление жители острова Итуруп совершили 26 августа. Мужчина изнасиловал ребенка, а затем выбросил девочку из окна второго этажа.
Ребенка доставили на вертолете в реанимацию одной из больниц Южно-Сахалинска. Врачам удалось спасти малышке жизнь.
Правоохранители уже задержали мужчину и женщину, причастных к похищению и покушению на жизнь ребенка. Как стало известно, мужчина ранее был судим за сексуальные действия насильственного характера.
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