Григорий Лепс признался, что ищет новую любовь на сайте знакомств

В эфире программы «Ты не поверишь!» Лепс признался, что зарегистрировался на сайте знакомств. По его словам, он сидит там сутками, знакомясь с женщинами. Певец не скрывает, что его интересуют дамы постарше. При этом Григорий не против жениться и завести ещё детей.

Артист признался, что «раньше мог пойти и гульнуть», но с годами у него появились другие желания. Теперь ему хочется «просто спокойно посидеть около камина».

Судя по всему, Лепс просто решил пошутить. Ведь раньше ему приписывали отношения исключительно с молодыми красавицами. По слухам, из-за романа с телеведущей Юлией Барановской и распался его брак.

После развода Григорий активно взялся за своё здоровье. Он увлекся спортивной ходьбой, благодаря которой похудел на 15 килограммов.

Ранее мать певца Натэлла Лепсверидзе сообщила журналистам, что её сын до сих пор любит бывшую жену. Мама артиста надеется, что супруги всё-таки воссоединятся.

Григорий признавался, что сам разрушил свой брак и теперь сожалеет об этом. После развода он продолжает заботиться о бывшей жене и детях.

С Анной Шаплыковой певец познакомился в 2000 году. В то время Анна была танцовщицей и являлась участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года артист и его избранница поженились. Шаплыкова оставила сцену и занималась домом и бизнесом супруга.