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29августа
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сегодня, 12:04 0

Виновник ДТП в Шимановском районе оказался наркоманом

Его ждет уголовное наказание

Виновник ДТП в Шимановском районе оказался наркоманом
Фото: СУ СК России по Амурской области

В отношении 41-летнего водителя возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пять человек, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

По данным следствия, вечером 28 августа подозреваемый, управляя автомобилем Mitsubishi Fuso, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Funcargo, в котором находилось шесть человек.

Проведенное медицинское исследование показало наличие наркотиков в крови водителя грузовика.

Фото: СУ СК России по Амурской области

Сейчас подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Дальнейшее расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел областного следственного управления. Расследование находится на контроле руководства следственного управления СК России по Амурской области.

Согласно УК РФ, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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#ДТП #криминал #происшествия

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