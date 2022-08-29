Виновник ДТП в Шимановском районе оказался наркоманом

По данным следствия, вечером 28 августа подозреваемый, управляя автомобилем Mitsubishi Fuso, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Funcargo, в котором находилось шесть человек.

Проведенное медицинское исследование показало наличие наркотиков в крови водителя грузовика.

Фото: СУ СК России по Амурской области

Сейчас подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Дальнейшее расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел областного следственного управления. Расследование находится на контроле руководства следственного управления СК России по Амурской области.

Согласно УК РФ, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.