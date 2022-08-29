Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:19 0

Агату Муцениеце засыпали гневными комментариями после свадьбы Павла Прилучного

Бывшую супругу актёра раскритиковали за развод с ним

Агату Муцениеце засыпали гневными комментариями после свадьбы Павла Прилучного
Фото: kleo.ru

На днях 34-летний Павел Прилучный и 26-летняя Зепюр Брутян устроили пышную свадьбу. В мае артисты зарегистрировали брак в ЗАГСе, а позже обвенчались в Армении. 25 августа влюблённые с размахом отпраздновали свадьбу вместе с близкими и друзьями. Однако далеко не все обрадовались этой новости, сообщает «Вокруг ТВ».

После известия о свадьбе Прилучного некоторые пользователи Сети начали писать бывшей жене актёра Агате Муцениеце гневные сообщения. Хейтеры обвинили её в том, что она не смогла наладить отношения с Прилучным и вернуть его в семью. Фанаты заявили, что Агата упустила мужа и отметили, что никогда не простят ей развод с Павлом и его новую свадьбу. Однако нашлись и те, кто пожелал артистке найти своё счастье.

Коллеги Муцениеце рассказали, что женитьба бывшего мужа стала для актрисы полной неожиданностью. По слухам, отношения между Павлом и Зепюр начались ещё во время брака с Агатой. Узнав об этом, артистка подала на развод.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года. В этом году артистов начали подозревать в воссоединении. В новогодние каникулы Павел и Агата вместе с детьми отправились на отдых в Дубай, где отпраздновали день рождения сына.

Однако актриса заявила, что они с бывшим мужем поддерживают дружеские отношения ради детей. Она призвала фанатов перестать обсуждать их с Прилучным личную жизнь, уточнив, что поклонники не могут рассуждать о том, что будет лучше для неё и её детей.

Просмотров всего: 215

#соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва рассказала о своих планах
В России и мире

Юлия Савичева отказывается снова работать с Максимом Фадеевым
В России и мире

Данко рассказал о конфликте с певицей МакSим
В России и мире

Олеся Малибу высказалась о причине смерти Анастасии Кочервей