Агату Муцениеце засыпали гневными комментариями после свадьбы Павла Прилучного

После известия о свадьбе Прилучного некоторые пользователи Сети начали писать бывшей жене актёра Агате Муцениеце гневные сообщения. Хейтеры обвинили её в том, что она не смогла наладить отношения с Прилучным и вернуть его в семью. Фанаты заявили, что Агата упустила мужа и отметили, что никогда не простят ей развод с Павлом и его новую свадьбу. Однако нашлись и те, кто пожелал артистке найти своё счастье.

Коллеги Муцениеце рассказали, что женитьба бывшего мужа стала для актрисы полной неожиданностью. По слухам, отношения между Павлом и Зепюр начались ещё во время брака с Агатой. Узнав об этом, артистка подала на развод.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года. В этом году артистов начали подозревать в воссоединении. В новогодние каникулы Павел и Агата вместе с детьми отправились на отдых в Дубай, где отпраздновали день рождения сына.

Однако актриса заявила, что они с бывшим мужем поддерживают дружеские отношения ради детей. Она призвала фанатов перестать обсуждать их с Прилучным личную жизнь, уточнив, что поклонники не могут рассуждать о том, что будет лучше для неё и её детей.