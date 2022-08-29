В Амурской области открыли новый туристический объект

Новый туристический объект расположился в лесном массиве около села Голубое Свободненского района.

— Мы много лет приезжаем на это место семьями, друзьями. Раньше устанавливали гамаки, палатки и прятались от городской суеты в тени высоких сосен и берез. Когда появилась возможность оформить гектар, вопрос в выборе места даже не стоял, – рассказывает участница программы «Дальневосточный гектар» Тамара Курицына.

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

Строительство началось в прошлом году, сейчас там обустроили несколько тематических территорий: «Кошкин дом», «Лисья нора», «Кабанья лёжка», смотровая площадка «Воронье гнездо», беседка и другие.

Все арт-объекты возводили исключительно из поваленных ветром деревьев, а постройки делали из привозного материала, чтобы не рубить лес на территории. В планах владельцев гектара построить ещё несколько домиков, а также возвести баню, организовать место для купания и проложить прогулочный маршрут, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области