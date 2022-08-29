Медведь напал на жителя Дальнего Востока

Тело 55-летнего мужчины нашли накануне на берегу реки Паратунки в десяти километрах от села Николаевка Елизовского района Камчатского края, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.

По предварительным данным, 24 августа мужчина отправился рыбачить и не вернулся. Его тело нашли спустя четыре дня. На теле мужчины и его лодке обнаружили множественные повреждения, полученные, предположительно, в результате нападения медведя.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.