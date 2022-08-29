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29августа
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сегодня, 12:58 0

Медведь напал на жителя Дальнего Востока

Тело мужчины нашли накануне

Медведь напал на жителя Дальнего Востока
Фото: следственное управление СК РФ по Камчатскому краю

Тело 55-летнего мужчины нашли накануне на берегу реки Паратунки в десяти километрах от села Николаевка Елизовского района Камчатского края, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.

По предварительным данным, 24 августа мужчина отправился рыбачить и не вернулся. Его тело нашли спустя четыре дня. На теле мужчины и его лодке обнаружили множественные повреждения, полученные, предположительно, в результате нападения медведя.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

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#происшествия

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