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сегодня, 13:21 0

Зебровый акуленок родился в Приморском океанариуме

Это вторая акула в России, родившаяся в неволе

Зебровый акуленок родился в Приморском океанариуме
Фото: Приморский океанариум

У пары зебровых акул, живущих в Приморском океанариуме, появился второй малыш. Первенец этой пары – Альфа (ей уже 2 года) – первая в России зебровая акула, родившаяся в условиях океанариума.

Длина второго малыша акул при рождении составила 27 сантиметров, а вес – 35 граммов. Сейчас биологи занимаются раскормом малыша – акула должна привыкнуть к внешнему питанию после долгого роста на питательных веществах желтка.

Обычно инкубация зебровых акул занимает около полугода. Яйца были отложены во второй половине марта и пополнение ожидалось ближе к концу сентября. Однако у девочки оказался очень хороший аппетит: она расправилась с припасённым в капсуле кормом почти на месяц быстрее и выбралась в свободное плавание. Уже на второй день акула начала самостоятельно брать корм из «взрослого» рациона. Больше всего ей оказались по нраву кальмар и красная рыба.

Фото: Приморский океанариум

Имя для новой обитательницы ещё не выбрали.

— Яйцевая капсула была абсолютно пустой, от неё осталась только оболочка. Это значит, что акулёнок всё съел, проголодался и пришла пора выходить. Зебровые акулы растут достаточно быстро. Альфа, наш первенец, при рождении была такой же в длину – 27 сантиметров. Всего за год она выросла на целый метр, – рассказал специалист Приморского океанариума Артём Новиков.

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#культура #отдых #туризм #экология

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