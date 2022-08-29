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Василий Орлов: «К акции «Покупайте Амурское» присоединились все муниципалитеты области»

Зеленые ценники можно найти в 465 магазинах региона

Василий Орлов: «К акции «Покупайте Амурское» присоединились все муниципалитеты области»
Фото: правительство Амурской области

Министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева рассказала, что до конца сентября на прилавках магазинов останется неизменной стоимость 31 товарной позиции, произведенной в регионе.

В их числе отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— К акции «Покупайте Амурское» присоединились все муниципалитеты области. Зеленые ценники на товары можно увидеть в 465 магазинах. Акция востребована, поэтому её нужно не только продолжать, но и придавать ей новые формы. Например, проработать с местными предприятиями возможность нанесения логотипа акции непосредственно на упаковку. У нас большое количество продукции идет на экспорт в российские регионы и за границу. Считаю, что бренд «Сделано в Амурской области» должен быть узнаваем за пределами нашего региона, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

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#губернатор #областная власть #производство #экономика

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