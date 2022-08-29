В Благовещенске девушка выпала из окна четвертого этажа
Амурчанка чудом осталась жива
Благовещенские паблики происшествий сообщают о том, что накануне в областном центре из окна многоэтажки на тротуар выпала девушка.
По неподтверждённой информации, пострадавшая занималась приватными танцами, но о том, что привело к её падению из окна, пока достоверно ничего не известно, сообщает телеграм-канал kriminalblag.
При этом полиция подтверждает факт происшествия.
— Гражданка 1999 года рождения выпала с высоты четвертого этажа в ночь с пятницы на субботу. В результате падения девушка получила травмы и была госпитализирована. В настоящий момент она находится в лечебном учреждении. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, – сообщили корреспонденту Амур.инфо в пресс-службе городской полиции.
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