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сегодня, 11:16 0

В Благовещенске девушка выпала из окна четвертого этажа

Амурчанка чудом осталась жива

В Благовещенске девушка выпала из окна четвертого этажа
Фото: телеграм-канал kriminalblag

Благовещенские паблики происшествий сообщают о том, что накануне в областном центре из окна многоэтажки на тротуар выпала девушка.

По неподтверждённой информации, пострадавшая занималась приватными танцами, но о том, что привело к её падению из окна, пока достоверно ничего не известно, сообщает телеграм-канал kriminalblag.

При этом полиция подтверждает факт происшествия.

— Гражданка 1999 года рождения выпала с высоты четвертого этажа в ночь с пятницы на субботу. В результате падения девушка получила травмы и была госпитализирована. В настоящий момент она находится в лечебном учреждении. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, – сообщили корреспонденту Амур.инфо в пресс-службе городской полиции.

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#закон #криминал #происшествия

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