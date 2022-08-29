Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва рассказала о своих планах

Алла Борисовна заявила, что после возвращения намерена наводить порядок в голове. Певица отметила, что в России находится уже не первый день, а также сообщила, что 1 сентября её дети пойдут в школу.

Помощница звезды Елена Чупракова подтвердила, что Пугачёва уже некоторое время находится в России. Также она отметила, что артистка не планирует выступать с концертами.

На днях друг Аллы Борисовны дизайнер Игорь Гуляев сообщил новость о возвращении певицы, опубликовав видео, на котором она выходит из Роллс-Ройса.

Как пишет «Вокруг ТВ», Пугачёва с Максимом Галкиным и детьми несколько месяцев назад уехала за границу. Сначала звездная семья обосновалась в Израиле, а после отправилась в Латвию. Артистка объясняла свой отъезд необходимостью поправить здоровье, а также каникулами у детей. Примадонна заявляла, что вернется в Россию к осени, чтобы отправить детей в школу.

Ранее директор Бориса Моисеева Сергей Горох отрицал слухи об эмиграции певицы. По его словам, Алла Борисовна каждую весну уезжает в Израиль, чтобы отдохнуть и пройти лечение в местных клиниках. Горох говорил, что Пугачёва планировала вернуться в августе.