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29августа
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сегодня, 10:18 0

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва рассказала о своих планах

Пугачёва готовится отправить детей в школу

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва рассказала о своих планах
Фото: golbis.com

После возвращения в Россию Аллу Пугачёву заметили в центре Москвы во время шопинга. Певица рассказала журналистам о своих планах и сообщила, что 1 сентября её дети пойдут в школу, сообщают «Известия».

Алла Борисовна заявила, что после возвращения намерена наводить порядок в голове. Певица отметила, что в России находится уже не первый день, а также сообщила, что 1 сентября её дети пойдут в школу.

Помощница звезды Елена Чупракова подтвердила, что Пугачёва уже некоторое время находится в России. Также она отметила, что артистка не планирует выступать с концертами.

На днях друг Аллы Борисовны дизайнер Игорь Гуляев сообщил новость о возвращении певицы, опубликовав видео, на котором она выходит из Роллс-Ройса.

Как пишет «Вокруг ТВ», Пугачёва с Максимом Галкиным и детьми несколько месяцев назад уехала за границу. Сначала звездная семья обосновалась в Израиле, а после отправилась в Латвию. Артистка объясняла свой отъезд необходимостью поправить здоровье, а также каникулами у детей. Примадонна заявляла, что вернется в Россию к осени, чтобы отправить детей в школу.

Ранее директор Бориса Моисеева Сергей Горох отрицал слухи об эмиграции певицы. По его словам, Алла Борисовна каждую весну уезжает в Израиль, чтобы отдохнуть и пройти лечение в местных клиниках. Горох говорил, что Пугачёва планировала вернуться в августе.

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#СМИ #шоу-бизнес

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