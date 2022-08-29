Жители нескольких районов Благовещенска не дождались горячей воды

Благовещенцы, которые так и не дождались горячей воды после проведения на сетях планового ремонта, обратились в редакцию «Амур.инфо».

В связи с плановыми ремонтными работами с 15 по 26 августа от услуг горячего водоснабжения были отключены Плодопитомник, районы Тепличного, Молочного комбината и погранотряда, а также жилые дома между улицей Тепличной и Студенческой от Игнатьевского шоссе до района тепличного комбината, микрорайоны «Солнечный», дома «АНК» и район «Подсолнухи». Однако к обозначенному сроку горячая вода у жителей так и не появилась.

Как удалось выяснить нашему корреспонденту в ТЭЦ, ремонт на сетях во всех вышеперечисленных районах завершен в срок. Горячее водоснабжение возобновили. Специалисты порекомендовали собственникам обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию.

Так как большинство жалоб поступило из домов, которые обслуживает «Амурская управляющая компания», корреспондент Амур.инфо позвонил именно туда. Специалисты задержку с подачей горячей воды объяснили завоздушенностью стояков.

В данный момент сантехники уже работают над устранением проблемы. Вернуть горячую воду потребителям обещают сегодня до обеда.