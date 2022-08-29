В России работающим пенсионерам хотят сделать перерасчет пенсий

Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года предлагается провести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента – десять вместо трех. Также планируется возобновление индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Кроме того, депутаты выступают за пересмотр размеров страховой пенсии и фиксированной выплаты работающим пенсионерам.

Депутат Борис Пайкин напомнил, что в России работает почти девять миллионов пенсионеров. С одной стороны, эта категория граждан востребована экономикой, но с другой надо помнить, что работают они не от хорошей жизни – средний размер пенсии по старости в 18 тысяч рублей в условиях инфляции явно недостаточен для комфортной жизни.