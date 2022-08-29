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В Шимановском районе в ДТП погибло пять человек

Среди них двое детей

В Шимановском районе в ДТП погибло пять человек
Фото: прокуратура Амурской области

Обновлено: 10:58

28 августа около 21:00 в Шимановском районе столкнулись Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso, сообщает госавтоинспекция Амурской области.

По предварительной информации, грузовой автомобиль под управлением гражданина 1981 года рождения двигался из Тындинского района в сторону Благовещенска. Навстречу ехал автомобиль Toyota Funcargo, в котором находилось шесть пассажиров – семья из четырех человек и двое их знакомых. Один из автомобилей выехал на встречную полосу.

В результате столкновения пять пассажиров легкового автомобиля погибли на месте: водитель, его жена и дети – мальчики шести и 11-ти лет и друг семьи 1967 года рождения. Еще один пассажир, мужчина 1973 года рождения, выжил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следственным органами возбуждено уголовное дело. Водитель грузового автомобиля задержан.

Расследование находится под контролем прокуратуры Шимановского района.

Новость обновлена

Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления следственного комитета РФ по Амурской области. За совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, виновному грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает СУ СК России по Амурской области.

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#ДТП #происшествия

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