В Шимановском районе в ДТП погибло пять человек

Обновлено: 10:58



28 августа около 21:00 в Шимановском районе столкнулись Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso, сообщает госавтоинспекция Амурской области.

По предварительной информации, грузовой автомобиль под управлением гражданина 1981 года рождения двигался из Тындинского района в сторону Благовещенска. Навстречу ехал автомобиль Toyota Funcargo, в котором находилось шесть пассажиров – семья из четырех человек и двое их знакомых. Один из автомобилей выехал на встречную полосу.

В результате столкновения пять пассажиров легкового автомобиля погибли на месте: водитель, его жена и дети – мальчики шести и 11-ти лет и друг семьи 1967 года рождения. Еще один пассажир, мужчина 1973 года рождения, выжил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следственным органами возбуждено уголовное дело. Водитель грузового автомобиля задержан.

Расследование находится под контролем прокуратуры Шимановского района.

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Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления следственного комитета РФ по Амурской области. За совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, виновному грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает СУ СК России по Амурской области.