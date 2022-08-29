Как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн

О том, как не потерять больше денег, чем вы рассчитывали, после заказа в интернет-магазине, рассказывает доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

— Никто не может гарантировать вам конфиденциальность любых данных, которые вы оставляете, включая информацию о банковской карте, – объяснил эксперт.

Для онлайн-покупок рекомендуется заводить карту, на которую перечисляются деньги строго в размере вашей покупки и ничего более. Так как на этой карте не хранятся деньги постоянно, злоумышленники не смогут их украсть, даже имея все данные.

Ни в коем случае не стоит отвечать на электронные письма, которые содержат информацию о вашей карте. Также не стоит проходить по указанным в письме ссылкам – они активируют специальное программное обеспечение, дающее доступ к вашим данным.

Также не стоит диктовать свои данные по телефону, даже если собеседник заслуживает доверия – разговор может быть подслушан кем угодно, вплоть до смарт-колонки, не говоря уже о нечистых на руку свидетелях.

В случае если приходится работать с компьютерами общего пользования, не стоит через них совершать покупки и оплачивать счета – безопасен только поиск информации, сообщает информационное агентство Lenta.ru