Самые дорогие букеты к 1 сентября на Дальнем Востоке

Второе место по дороговизне заняла Москва, там букет ко Дню знаний стоит в среднем 1 940 рублей. На третьем месте Ханты-Мансийский АО – покупка цветов к празднику в среднем обойдется в 1 816 рублей.

Самые дешёвые букеты в Псковской области, средняя цена цветов – 765 рублей.

При этом, как посчитали аналитики, средняя стоимость букетов к 1 сентября в этом году в России составит 1 314 рублей.