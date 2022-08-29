Самые дорогие букеты к 1 сентября на Дальнем Востоке
На втором месте по стоимости цветов Москва
В России самые дорогие букеты к 1 сентября аналитики нашли в Приморском крае. Средняя стоимость праздничных цветов – 2 085 рублей, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на IT-компанию «Эвотор».
Второе место по дороговизне заняла Москва, там букет ко Дню знаний стоит в среднем 1 940 рублей. На третьем месте Ханты-Мансийский АО – покупка цветов к празднику в среднем обойдется в 1 816 рублей.
Самые дешёвые букеты в Псковской области, средняя цена цветов – 765 рублей.
При этом, как посчитали аналитики, средняя стоимость букетов к 1 сентября в этом году в России составит 1 314 рублей.
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