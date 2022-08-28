Вредные вещества обнаружили в воздухе, которым дышат хабаровчане

Жители Индустриального района Хабаровска время от времени по вечерам обнаруживают в воздухе едкий дым. Сообщается, что выбросы происходят регулярно. У жителей есть подозрения, что во всем виновато расположенное в районе предприятие, использующее в своей работе вредные химические соединения.

Между тем о загрязнении воздуха в Индустриальном районе сообщает и краевое Минприроды. В Индустриальном районе зарегистрировано более чем двукратное превышение содержания формальдегида. Длительное воздействие этого канцерогенного вещества на людей может провоцировать онкологию, почечную и печёночную недостаточность, бронхиты, хронический дерматит.

Местные жители подозревают в выбросах конкретное предприятие, но его вина пока не доказана.

— В среду где-то в девять часов вечера весь Южный микрорайон заволокло едким дымом. Обычно это происходит ближе к полуночи, когда темно и все уже спят. Насколько я знаю, одни бизнесмены должны были установить огромный промышленный катализатор, который стоит огромных денег. Чтобы лишний раз не засорять его, делают выбросы, минуя это устройство. Берегут, видимо, – рассказал о ситуации один из хабаровчан редакции информагентства DVHAB.ru Он также отметил, что выбросы происходят регулярно, но поймать нарушителей будет очень сложно.

К вопросу подключилось Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы, сообщает DVHAB.ru.

— Были в этом августе два обращения по задымлению территории возле одного из предприятий – оно как раз использует фенолформальдегидные смолы в производстве. Нас эти жалобы заинтересовали, будем разбираться, кто именно стал источником загрязнения воздуха, проведем проверку, в том числе с привлечением природоохранных служб, – сообщил Владимир Сидоров, руководитель общества.