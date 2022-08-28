В Архаринском районе после вмешательства прокуратуры восстановили крыши, поврежденные стихией

Прокуратура Архаринского района во время проверки выяснила, что районная администрация не исполнила законодательство о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 2 августа в Архаринском районе из-за сильного ливня с дождём упали 30 опор ЛЭП, а также частично снесло кровельное покрытие с шести многоквартирных домов. В районе ввели режим ЧС.

Администрация не сразу приступила к устранению последствий стихии. Так, спустя сутки энергоснабжение восстановили не полностью, ремонт крыш также не был проведен вовремя.

Прокуратура после проведения проверки внесла представление главе района. На сегодняшний день все повреждённые крыши домов отремонтировали.