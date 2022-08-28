Пьяные амурчане напали на магазин в Райчихинске

29-летнего и 34-летнего жителей Райчихинска будут судить за разбойное нападение группой лиц на магазин, сообщает прокуратура Амурской области.

В начале июня этого года обвиняемые, будучи пьяными, решили напасть на один из продуктовых магазинов Райчихинска. Амурчане перед совершением преступления надели перчатки и вязаные шапки с прорезями для глаз, а войдя в магазин, начали угрожать продавцу.

В итоге мужчины украли продуктов почти на 60 тысяч рублей и хотели сбежать, но одного из них задержал хозяин магазина, позже установили личность и второго напавшего.

Расследование уголовного дела окончено, его рассмотрит Райчихинский городской суд. За такое преступление амурчанам может грозить до десяти лет лишения свободы.