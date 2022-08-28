Василий Орлов оценил благоустройство площадок по программе «1 000 дворов»

В посёлке Прогресс и Новорайчихинске по программе «1 000 дворов» сданы две территории. Затраты на реализацию проектов составили 16,4 миллиона рублей.

Во дворах появились арт-объекты, хозяйственные площадки, зоны отдыха с урнами и скамьями и спортивные площадки, которые покрыли бесшовным резиновым покрытием из переработанных автошин.

Проект «1 000 дворов» реализуется по инициативе полпреда президента Юрия Трутнева. Первые дворы ранее уже были сданы в Белогорске и Циолковском. Всего на территории области предстоит благоустроить 99 дворов в девяти муниципальных образованиях. Завершить все работы планируется 1 ноября.

— Подрядчики проделали большую работу: несмотря на сложные погодные условия, строителям удалось сдать оба объекта досрочно. Все спортивно-игровое оборудование изготовлено в России – благодаря федеральной программе «1 000 дворов» люди смогли сами выбрать, какой будет территория возле их домов, и в результате новые площадки получились не только красивыми и безопасными, но и максимально функциональными, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.