Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость
сегодня, 14:20 0

Центр Благовещенска останется без горячей воды

Услугу отключат с 29 августа по 9 сентября

Центр Благовещенска останется без горячей воды
Фото: Амур.инфо

Под очередное плановое отключение в понедельник попадает центр города. Горячую воду потребителям вернут уже в сентябре.

В домах благовещенцев, расположенных от улицы Студенческой до улицы Островского между Станционной и Октябрьской с 29 августа по 9 сентября не будет горячей воды, сообщают в «АКС».

12 и 13 сентября, согласно графику гидравлических испытаний, горячее водоснабжение будет отсутствовать во всём городе.

Просмотров всего: 16

#жизнь #ЖКХ

распечатать


Происшествия

Василий Орлов: «К концу сентября построим четыре станции подъема воды»
Общество

Автобусы в микрорайоне Благовещенска снова изменят схему движения
Общество

Амурчане смогут онлайн подавать заявления на новые выплаты
Власть

Амурской области нужны деньги на предупреждение ЧС