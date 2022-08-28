Центр Благовещенска останется без горячей воды

Под очередное плановое отключение в понедельник попадает центр города. Горячую воду потребителям вернут уже в сентябре.

В домах благовещенцев, расположенных от улицы Студенческой до улицы Островского между Станционной и Октябрьской с 29 августа по 9 сентября не будет горячей воды, сообщают в «АКС».

12 и 13 сентября, согласно графику гидравлических испытаний, горячее водоснабжение будет отсутствовать во всём городе.