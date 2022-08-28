С 1 сентября изменятся правила прохождения техосмотров

С 1 сентября в России вступают в силу скорректированные правила прохождения техосмотра для автотранспорта.

Теперь из них исключены требования об обязательном наличии аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Помимо перечисленного оборудования, проверяющие не будут требовать у водителей устранять незначительные подтекания масла и рабочих жидкостей.

Автоэксперт Сергей Зубриський, доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского Политеха, пояснил, что отсутствие требований сотрудников станции техосмотра не означает, что знак, аптечку и огнетушитель больше не нужно возить – они, как и ранее, должны находится в авто согласно ПДД.

— Самое главное – обеспечить исправность машины в движении, поэтому техосмотр необходим в случае визуального обнаружения технических проблем, создающих угрозу безопасности, – рассказал Сергей Зубриський в интервью РИА «Новости».