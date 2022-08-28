Время в пути до Сочи и Турции для россиян могут сократить

Вопрос организации полётов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана будут решать совместно с представителями авиакомпаний. Совещание 29 августа проведёт Госкорпорация по организации воздушного движения.

Если примут положительное решение, то время полёта из Внуково в Сочи сократится более чем на 20 минут, в обратном направлении – на десять минут. Какое время полёта будет из Москвы в Турцию, пока не сообщается, специалисты ещё проводят штурманские расчёты.

Напомним, с 24 февраля из-за проведения специальной военной операции на Украине на юге России закрыли 11 аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Ограничения полетов продлены до 4 сентября.