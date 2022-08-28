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28августа
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сегодня, 13:41 0

Время в пути до Сочи и Турции для россиян могут сократить

Вопрос обсудят власти

Время в пути до Сочи и Турции для россиян могут сократить
Фото: Амур.инфо

Российские власти обсудят возможность исключения маршрута в десять километров из закрытого воздушного пространства на юге страны, сообщает «РБК». Таким образом может сократиться время полётов в аэропорт Сочи, а также в аэропорты Турции.

Вопрос организации полётов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана будут решать совместно с представителями авиакомпаний. Совещание 29 августа проведёт Госкорпорация по организации воздушного движения.

Если примут положительное решение, то время полёта из Внуково в Сочи сократится более чем на 20 минут, в обратном направлении – на десять минут. Какое время полёта будет из Москвы в Турцию, пока не сообщается, специалисты ещё проводят штурманские расчёты.

Напомним, с 24 февраля из-за проведения специальной военной операции на Украине на юге России закрыли 11 аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Ограничения полетов продлены до 4 сентября.

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#российская власть #транспорт

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