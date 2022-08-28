Василий Орлов: «К концу сентября построим четыре станции подъема воды»

В связи с рядом инцидентов на водонапорных башнях в сельской местности Приамурья руководство области обратило пристальное внимание на проблему. Весной по поручению губернатора специалистами были обследованы все 326 водонапорных башен на территории области и составлен график ремонта и возведения новых станций подъема воды.

Так, для замены башни в Белогорске, которая обрушилась в июне 2022 года, из резервного фонда региона выделено 37 миллионов рублей. Помимо постройки второй станции подъема воды, здесь планируется пробурить новую скважину, в настоящее время ведётся поиск подрядчика.

— К концу сентября построим четыре станции подъема воды, которые заменят аварийные водонапорные башни в селах Екатеринославка Октябрьского района, Томское Серышевского района, Знаменка Ромненского округа и городе Завитинск, ещё одну, в селе Ромны, планируем сдать в октябре. Также сейчас заключаем контракт на возведение станции в селе Токур Селемджинского района. Все они будут соответствовать современным требованиям и снимут вопрос с перебоями водоснабжения жителей на годы вперед, – сказал Василий Орлов.