Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:29 0

Василий Орлов: «К концу сентября построим четыре станции подъема воды»

Они заменят аварийные

Василий Орлов: «К концу сентября построим четыре станции подъема воды»
Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

В связи с рядом инцидентов на водонапорных башнях в сельской местности Приамурья руководство области обратило пристальное внимание на проблему. Весной по поручению губернатора специалистами были обследованы все 326 водонапорных башен на территории области и составлен график ремонта и возведения новых станций подъема воды.

Так, для замены башни в Белогорске, которая обрушилась в июне 2022 года, из резервного фонда региона выделено 37 миллионов рублей. Помимо постройки второй станции подъема воды, здесь планируется пробурить новую скважину, в настоящее время ведётся поиск подрядчика.

— К концу сентября построим четыре станции подъема воды, которые заменят аварийные водонапорные башни в селах Екатеринославка Октябрьского района, Томское Серышевского района, Знаменка Ромненского округа и городе Завитинск, ещё одну, в селе Ромны, планируем сдать в октябре. Также сейчас заключаем контракт на возведение станции в селе Токур Селемджинского района. Все они будут соответствовать современным требованиям и снимут вопрос с перебоями водоснабжения жителей на годы вперед, – сказал Василий Орлов.

Просмотров всего: 99

#губернатор #жизнь #ЖКХ #строительство

распечатать


Общество

В Благовещенске открыли сквер «Бабочка»
Общество

Василий Орлов: «Уверен, ФОК в Тамбовке будет загружен на 100 %»
Общество

Василий Орлов рассказал о строительстве комплекса сжижения природного газа
Общество

Автобусы в микрорайоне Благовещенска снова изменят схему движения