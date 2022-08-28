В России священникам запретили брать деньги за изгнание бесов

Анонсированный РПЦ три года назад документ о практиках экзорцизма издан на семи страницах. В нём проясняется отношение руководства церкви к вопросу. Изложены история экзорцизма, проблемы связанные с ней, а также рекомендации по совершению обрядов, которые занимают две страницы.

Документ опубликован на сайте Московского патриархата. Его авторы – члены комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования.

Особое место в документе отводится недопустимости злоупотреблений со стороны лиц, проводящих обряд и участвующих в нём. Отмечается, что в ряде случаев граждане подвергались унижению или психологическому насилию. Принятый документ должен упорядочить местные практики и защитить от злоупотреблений всех участников обряда. Отдельно оговаривается, что «ни экзорцист, ни его священноначалие не должны ожидать мзды за совершение чина».

Также подчёркивается, что священники, проводящие обряд, должны обладать достаточным духовным опытом и осведомлённостью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в помощи экзорциста, сообщает ТАСС.