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сегодня, 11:19 0

В Благовещенске ночью столкнулись два авто

Одну машину выкинуло на обочину

В Благовещенске ночью столкнулись два авто
Фото: телеграм-канал «dtp_blg»

В Благовещенске в ночное время на пересечении улиц Театральной и Заводской произошло ДТП, сообщается в телеграм-канале «dtp_blg».

Фото: телеграм-канал «dtp_blg»

Судя по фотографиям, столкнулись два автомобиля – Toyota Mark II и Toyota Aristo.

Фото: телеграм-канал «dtp_blg»

Как уточнили в областном управлении ГИБДД, пострадавших в аварии нет, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

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#ДТП #происшествия

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