В Благовещенске ночью столкнулись два авто
Одну машину выкинуло на обочину
В Благовещенске в ночное время на пересечении улиц Театральной и Заводской произошло ДТП, сообщается в телеграм-канале «dtp_blg».
Фото: телеграм-канал «dtp_blg»
Судя по фотографиям, столкнулись два автомобиля – Toyota Mark II и Toyota Aristo.
Фото: телеграм-канал «dtp_blg»
Как уточнили в областном управлении ГИБДД, пострадавших в аварии нет, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
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