В Благовещенске ночью столкнулись два авто

Фото: телеграм-канал «dtp_blg»

Судя по фотографиям, столкнулись два автомобиля – Toyota Mark II и Toyota Aristo.

Фото: телеграм-канал «dtp_blg»

Как уточнили в областном управлении ГИБДД, пострадавших в аварии нет, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.