В МЧС рассказали, что делать, если напала собака

Если собака только собирается напасть, то стоит попробовать сделать имитацию броска в её сторону, это может остановить животное. Если это не помогло, то нужно попытаться предотвратить нападение с помощью команд «Фу!», «Стоять!» или «Сидеть!», идя при этом медленно спиной к укрытию, дому или забору. Стоит звать на помощь и внимательно следить за реакцией собаки.

Если животное всё-таки укусило, то нужно идти в травмпункт. Если есть возможность, то перед этим нужно хорошо промыть район укуса перекисью водорода или большим количеством воды, а рану смазать йодом и наложить чистую повязку. Если у собаки есть владелец, то нужно уточнить, делали ли питомцу прививку от бешенства.