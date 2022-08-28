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28августа
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сегодня, 10:36 0

В МЧС рассказали, что делать, если напала собака

Специалисты дали несколько важных советов

В МЧС рассказали, что делать, если напала собака
Фото: Амур.инфо

В МЧС России рассказали гражданам, как нужно себя вести после нападения агрессивной собаки. Сотрудники отметили, если животное вас укусило, то нужно постараться сразу же обраться в ближайший травмпункт, а после – в полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес происшествия и владельца животного, сообщает РИА «Новости».

Если собака только собирается напасть, то стоит попробовать сделать имитацию броска в её сторону, это может остановить животное. Если это не помогло, то нужно попытаться предотвратить нападение с помощью команд «Фу!», «Стоять!» или «Сидеть!», идя при этом медленно спиной к укрытию, дому или забору. Стоит звать на помощь и внимательно следить за реакцией собаки.

Если животное всё-таки укусило, то нужно идти в травмпункт. Если есть возможность, то перед этим нужно хорошо промыть район укуса перекисью водорода или большим количеством воды, а рану смазать йодом и наложить чистую повязку. Если у собаки есть владелец, то нужно уточнить, делали ли питомцу прививку от бешенства.

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#животные #МЧС

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