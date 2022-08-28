Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:02 0

Депутат Госдумы допустил перевод школ на «удаленку» из-за коронавируса

Рост заболеваемости COVID-19 может отразиться на формате проведения Дня знаний

Депутат Госдумы допустил перевод школ на «удаленку» из-за коронавируса
Фото: Министерство образования Амурской области

Новый виток распространения коронавирусной инфекции может привести к введению дополнительных противоэпидемических мер в школах, считает депутат Госдумы Федот Тумусов. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik. Также депутат уточнил, какой шаг может стать первым.

Рост заболеваемости COVID-19 может отразиться на формате проведения Дня знаний. Если темпы распространения коронавируса не снизятся, есть вероятность, что 1 сентября школьники не пойдут на праздничную линейку, а останутся дома.

— Коронавирус растет очень быстрыми темпами. Всего несколько недель назад было около трех тысяч новых случаев в день, а сегодня уже десятки тысяч по всей России. Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения, – отметил Федот Тумусов.

Депутат добавил, что при «катастрофическом» сценарии развития событий дистанционным обучением противоэпидемические меры могут не ограничиться.

— Если будет необходимо, то первым шагом будет перевод детей на дистанционное обучение. Но если будут катастрофические цифры заболеваемости, то придется принимать более жесткие меры. Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче. Как именно? Мы сможем решить, если это произойдет, – заключил он.

Просмотров всего: 305

#дети #здоровье #школа #COVID 19 #1 сентября

распечатать


Коронавирус

В Амурской области за сутки выявили 245 случаев заражения COVID-19
Происшествия

Судебные приставы приостановили работу детского сада в Благовещенске
Общество

Василий Орлов рассказал, сколько денег потратили на амурские школы
Общество

Амурчане присоединились к общероссийской акции «Спасибо, учитель»