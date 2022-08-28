Депутат Госдумы допустил перевод школ на «удаленку» из-за коронавируса

Фото: Министерство образования Амурской области

Рост заболеваемости COVID-19 может отразиться на формате проведения Дня знаний. Если темпы распространения коронавируса не снизятся, есть вероятность, что 1 сентября школьники не пойдут на праздничную линейку, а останутся дома.

— Коронавирус растет очень быстрыми темпами. Всего несколько недель назад было около трех тысяч новых случаев в день, а сегодня уже десятки тысяч по всей России. Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения, – отметил Федот Тумусов.

Депутат добавил, что при «катастрофическом» сценарии развития событий дистанционным обучением противоэпидемические меры могут не ограничиться.

— Если будет необходимо, то первым шагом будет перевод детей на дистанционное обучение. Но если будут катастрофические цифры заболеваемости, то придется принимать более жесткие меры. Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче. Как именно? Мы сможем решить, если это произойдет, – заключил он.