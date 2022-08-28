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28августа
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сегодня, 09:11 0

Россияне сократили расходы на смартфоны

Средний чек на покупку гаджетов оказался на 7 % ниже уровня прошлого года

Россияне сократили расходы на смартфоны
Фото: Амур.инфо

К такому выводу пришли эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс», сравнив данные с 1 по 20 августа этого и прошлого года. Объем продаж так же упал.

Стали тратить меньше соотечественники и на ноутбуки. Данные исследований аналитического ресурса «Чек Индекс» опубликовали «РИА Новости».

— Средний чек покупки смартфонов составил 15 440 рублей, что на 7 % ниже уровня прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении – ниже уровня прошлого года на 26 %. По ноутбукам средний чек покупки – 38 850 рублей, или на 9 % ниже прошлого года. Объем продаж в натуральном выражении – выше уровня прошлого года на 9 %, – подсчитали аналитики.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что снижение среднего чека связано как с более выгодными ценовыми условиями импорта электроники, так и с расширением линейки более доступных гаджетов.

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#экономика

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