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28августа
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сегодня, 08:37 0

Пострадавшие от паводка амурчане могут подать заявления на выплаты онлайн

Правила объяснили в минцифре области

Пострадавшие от паводка амурчане могут подать заявления на выплаты онлайн
Фото: Амур.инфо

Жители Приамурья, пострадавшие от паводка, смогут в онлайн-формате подать заявления на выплаты себе и детям, сообщает минцифры региона.

Если губернатор объявляет ЧС регионального характера, то подать заявление на единовременную выплату на ребёнка можно через Региональный портал. Она составляет десять тысяч рублей. Отмечается, что портальные формы открываются в течение двух суток после утверждения соответствующих порядков.

Если ЧС относится к межрегиональной или федеральной, то на Едином портале «Госуслуг» можно подать заявление на выплаты в размере 10, 50 и 100 тысяч рублей:

  • «Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
  • «Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
  • «Назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью»;
  • «Назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

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#областная власть

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