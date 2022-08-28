Пострадавшие от паводка амурчане могут подать заявления на выплаты онлайн

Жители Приамурья, пострадавшие от паводка, смогут в онлайн-формате подать заявления на выплаты себе и детям, сообщает минцифры региона.

Если губернатор объявляет ЧС регионального характера, то подать заявление на единовременную выплату на ребёнка можно через Региональный портал. Она составляет десять тысяч рублей. Отмечается, что портальные формы открываются в течение двух суток после утверждения соответствующих порядков.

Если ЧС относится к межрегиональной или федеральной, то на Едином портале «Госуслуг» можно подать заявление на выплаты в размере 10, 50 и 100 тысяч рублей: