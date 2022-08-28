Амурскому областному краеведческому музею – 131 год!

Современный главный музей региона – это свыше 170 тысяч предметов, иллюстрирующих природу, историю и культуру Приамурья, 26 экспозиционных залов, которые ежегодно посещают около 100 тысяч человек. В хранилище истории ежегодно проводится более 80 выставок. Но начиналась история главного музея Приамурья с небольшого павильона на берегу реки Амур.

У истоков музейного дела стояли амурские золотопромышленники. В ожидании приезда цесаревича Николая Александровича Романова, будущего императора Николая Второго, весной 1881 года они спешно возвели на берегу Амура павильон, где разместили экспонаты, характеризующие золотодобычу в Амурской области. Так, Биршерт выставил деревянную модель Леоновского прииска Джолонской золотопромышленной компании в 1/32 натуральной величины, состоящую из золотопромывательной машины Кулибина, разреза, отвала и железной дороги с 16 вагонетками. Совет съездов золотопромышленников предоставил макет жилого дома для рабочих. После отъезда наследника все это, за исключением золота, золотопромышленники подарили городу. Через десять лет городская Дума постановила: «Пожертвованными золотопромышленными компаниями моделями машин и инструментами для горного производства положить в городе Благовещенске начало музею, поручив наблюдение городской управе».

Огромное участие в организации музея проявил городской голова Венедикт Петрович Ефимов. Он не только разослал письма городской интеллигенции с просьбой поддержать музей и жертвовать для него коллекции и предметы, но и сам лично передал самородок золота в кварце с реки Бом, шкуру тигра с Хингана, челюсти акулы и кусок горного хрусталя. Действия городского головы нашли отклик у многих жителей Благовещенска. Первые поступления в музей включали и дары отставного штабс-капитана Казаринова. Он передал в хранилища часть головы и два клыка моржа, а также окаменелое дерево с берегов Охотского моря.

Но не всегда все было гладко. Если в самом начале дела музея шли хорошо, то позже начались организационные проблемы: городская управа не смогла осуществить должное руководство учреждением, с 1892 по 1896 год поступления почти прекратились. Все имущество было свалено грудами в одной из пустых комнат городской Думы. Со временем многие экспонаты испортились, другие были похищены. Ситуация изменилась в 1897 году, когда у музея появился руководитель. Решением городской Думы бразды правления принял Александр Васильевич Кириллов. Тогда у музея появился Устав, он получил юридический статус и стал называться Благовещенский городской музей. Хранилище истории вновь стало пополняться предметами и коллекциями – этнографическими, энтомологическими, минералогическими и другими.

Узнать историю амурского музея-именинника подробнее можно на его сайте.

Сегодня Амурский областной краеведческий музей не только шагает в ногу со временем, но и расширяет свои границы. Для гостей и жителей Амурской области свои двери распахнули несколько музеев-филиалов: «Дом И.А. Саяпина», «Дом И.А. Котельникова», Выставочный зал, музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова.

— И это не предел возможностей, – считают сотрудники музея, – учреждение культуры ещё не раз удивит своего посетителя чем-то новым и интересным!