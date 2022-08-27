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27 августа 2022, 21:58 0

В Благовещенске открыли сквер «Бабочка»

Фоторепортаж Амур.инфо

В Благовещенске открыли сквер «Бабочка»
Фото: Амур.инфо

В субботу, 27 августа, в Благовещенске торжественно открыли обновлённый сквер «Бабочка». На месте работал фотокорреспондент Амур.инфо.

На протяжении двух часов в сквере играл духовой оркестр, дети рисовали бабочек и украшали ими газон.

Фото: Амур.инфо

Гости мероприятия могли поучаствовать в мастер-классах и посетить выставку, чтобы больше узнать о достопримечательностях областного центра.

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

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#культура #строительство

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