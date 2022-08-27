В Благовещенске открыли сквер «Бабочка»

На протяжении двух часов в сквере играл духовой оркестр, дети рисовали бабочек и украшали ими газон.

Фото: Амур.инфо

Гости мероприятия могли поучаствовать в мастер-классах и посетить выставку, чтобы больше узнать о достопримечательностях областного центра.

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо