В Благовещенске открыли сквер «Бабочка»
Фоторепортаж Амур.инфо
В субботу, 27 августа, в Благовещенске торжественно открыли обновлённый сквер «Бабочка». На месте работал фотокорреспондент Амур.инфо.
На протяжении двух часов в сквере играл духовой оркестр, дети рисовали бабочек и украшали ими газон.
Фото: Амур.инфо
Гости мероприятия могли поучаствовать в мастер-классах и посетить выставку, чтобы больше узнать о достопримечательностях областного центра.
Фото: Амур.инфо
Фото: Амур.инфо
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