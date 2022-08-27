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27августа
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сегодня, 17:54 0

В Благовещенске прошёл марафон «Бег к мечте»

В нём участвовало около тысячи человек

В Благовещенске прошёл марафон «Бег к мечте»
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске в четвёртый раз прошёл марафон «Бег к мечте», в котором приняли участие около тысячи человек, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

В этом году впервые участвовали малыши, а также дети с ОВЗ. На старте спортсменов приветствовал мэр города Олег Имамеев. В забеге участвовали представители судостроительного и маслоэкстракционного заводов, воспитанники Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова, областной физкультурно-спортивной общественной организации «Тхэквондо ИТФ», команды спортивного комплекса «Юность», фитнес-клуба «Дева», клуба «Раджабов доджо» и школ села Новоивановка и поселка Талакан. Кроме того, участникам марафона предлагали взять саженец и высадить его в своём городе.

Фото: администрация Благовещенска

Фото: администрация Благовещенска

Фото: администрация Благовещенска

Фото: администрация Благовещенска

Фото: администрация Благовещенска

Фото: администрация Благовещенска

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#мэрия #спорт

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