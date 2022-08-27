В Комсомольске-на-Амуре пожарные тушат склад с машинным маслом

В субботу, 27 августа, около 11:00 по местному времени на центральный пульт пожарной связи города Комсомольск-на-Амуре поступило сообщение о возгорании в складском помещении на улице Урожайная, 3. На место незамедлительно выехали огнеборцы.

По прибытии первых расчетов из двухэтажного ангара шёл черный густой дым, было видно открытое пламя. По словам администрации объекта, в помещении находились электрокабеля, лакокрасочные материалы. Ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 22 человека.

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Подразделения пожарной охраны работают по повышенному рангу сложности. Тушение затрудняет большое количество машинного масла, хранящееся вблизи здания.

фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные расчёты защищают его, не давая огню распространиться на бочки. С огнем специалисты борются с помощью пены. В 13:03 по местному времени пожар удалось локализовать на площади около 2 000 квадратных метров.

В ходе тушения возгорания обрушилась кровля. В настоящее время пожарные продолжают работы по ликвидации очагов открытого огня, разбирают конструкции и проливают помещения ангара.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, информации о пострадавших не поступало. По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего.