Василий Орлов: «Уверен, ФОК в Тамбовке будет загружен на 100 %»

В день рождения Тамбовского района в районном центре торжественно открыли физкультурно-оздоровительного комплекс с универсальным спортивным залом. В церемонии открытия ФОКа приняли участие губернатор Амурской области, заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Синьков, советник генерального директора Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Николай Кузьмичев, а также представители общественных и спортивных организаций.

ФОК в Тамбовке оснащен современным спортивным оборудованием и включает в себя игровое поле, зал общей физической подготовки, пять раздевалок и медицинский блок. Максимальная пропускная способность нового спортивного объекта – 228 человек. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Строительство комплекса стартовало в июле 2020 года при содействии Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». Спустя два года современный комплекс готов к встрече с первыми посетителями.

— При поддержке «Газпрома» в области построено большое количество спортивных площадок, стадионов, возведены два ФОКа (здесь и в Благовещенске), еще три комплекса сейчас строятся в Благовещенске, Тынде и Магдагачах. Их планируем открыть в ближайшее время. Первый ФОК возвели в областном центре, он работает больше года и очень востребован. Уверен, что комплекс в Тамбовке будет загружен также на 100 %. Желаю всем спортсменам успеха, – сказал Василий Орлов.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области