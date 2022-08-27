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сегодня, 16:13 0

Судебные приставы приостановили работу детского сада в Благовещенске

Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности

Судебные приставы приостановили работу детского сада в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

Судебные приставы ФССП России по Амурской области на основании решения суда на месяц закрыли частный детский сад «Домовенок». Руководство дошкольного учреждения не устранило в срок выявленные сотрудниками МЧС нарушения.

Как выяснилось, при проведении проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности сотрудники МЧС обнаружили в помещении детсада те же нарушения. В частности, в здании эвакуационные пути и выходы не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Административные материалы по этому факту передали в суд, который признал индивидуального предпринимателя, организовавшего работу сада, виновным. Учитывая, что нарушения выявлены в помещении, отнесенном к объекту защиты с высоким риском, суд назначил предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности детского сада сроком на 30 суток.

Постановление суда поступило приставам 26 августа и стало основанием для немедленного начала исполнительного производства: владелице дошкольного учреждения вручили постановление и требование об исполнении решения суда. Вход в детский сад опечатали. Теперь судебный пристав-исполнитель ежедневно контролирует исполнение судебного акта до истечения предписанного срока.

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#дети #МЧС #происшествия

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