Судебные приставы приостановили работу детского сада в Благовещенске

Судебные приставы ФССП России по Амурской области на основании решения суда на месяц закрыли частный детский сад «Домовенок». Руководство дошкольного учреждения не устранило в срок выявленные сотрудниками МЧС нарушения.

Как выяснилось, при проведении проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности сотрудники МЧС обнаружили в помещении детсада те же нарушения. В частности, в здании эвакуационные пути и выходы не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Административные материалы по этому факту передали в суд, который признал индивидуального предпринимателя, организовавшего работу сада, виновным. Учитывая, что нарушения выявлены в помещении, отнесенном к объекту защиты с высоким риском, суд назначил предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности детского сада сроком на 30 суток.

Постановление суда поступило приставам 26 августа и стало основанием для немедленного начала исполнительного производства: владелице дошкольного учреждения вручили постановление и требование об исполнении решения суда. Вход в детский сад опечатали. Теперь судебный пристав-исполнитель ежедневно контролирует исполнение судебного акта до истечения предписанного срока.