Благовещенец обокрал уснувшего в подъезде амурчанина

На преступление благовещенец решился спонтанно, заметив мирно спящего в подъезде парня. Он снял с потерпевшего часы, ювелирные изделия, забрал телефон, банковскую карту и даже кроссовки, рассказали в управлении МВД по Амурской области.

О преступлении в полицию сообщил потерпевший. Проснувшись, он не нашел своих вещей и направился в дежурную часть. Там рассказал, что накануне хорошо провел время в баре, не обошлось без алкоголя. После вечеринки он отправился домой, но до своей квартиры дойти не смог и уснул в подъезде многоэтажки. Тут-то и произошла роковая встреча: грабитель не просто прихватил вещи парня, но и воспользовался банковской картой, сделал он это с помощью мобильного телефона. Подозреваемый извлек сим-карту из похищенного телефона, вставил в другой смартфон и перевел 33 тысячи рублей на банковский счет своей знакомой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и нарушение ПДД 32-летний благовещенец. Подозреваемого нашли, задержали и доставили в отдел полиции. Он отпираться не стал, сам во всем признался. Но вещи вернуть потерпевшему уже не мог: он их продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Кроме того, сотрудники полиции установили причастность задержанного и к краже вещей из секции торгового центра. По всем установленным фактам следователь МО МВД России «Благовещенский» открыл уголовные дела. Общий ущерб от деяний подозреваемого составил более 94 000 рублей. Суда он будет дожидаться дома под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.