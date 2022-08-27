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27августа
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сегодня, 15:09 0

Амурчане за два дня «подарили» мошенникам почти четыре миллиона рублей

Возбуждены уголовные дела

Амурчане за два дня «подарили» мошенникам почти четыре миллиона рублей
Фото: Амур.инфо

За два дня в Приамурье полиция зарегистрировала 15 фактов мошенничества. Жители региона в общей сложности отдали мошенникам три миллиона 900 тысяч рублей, сообщает управление МВД по Амурской области.

Большая часть потерпевших «повелась» на звонки от «сотрудников службы безопасности банка». Они говорили, что на имя заявителей пытаются взять кредит или снять деньги с их счетов. Переживая за свои сбережения, амурчане пошагово исполняли инструкции злоумышленников, после чего и лишились средств.

Также трём пенсионеркам позвонили на стационарный телефон и сказали, что их родственники попали в ДТП, а для решения проблемы необходимы деньги. Женщины отдавали деньги курьерам, которые приезжали к ним домой.

«Кроме этого, амурчане попались и на такие схемы мошенничества, как покупка / продажа на сайтах бесплатных объявлений, переход на фишинговые сайты, инвестиции в брокерскую компанию», – говорится в сообщении правоохранительных органов.

По всем фактам мошенничества возбудили уголовные дела, сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

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#криминал #происшествия

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