Пять тысяч человек стали зрителями фестиваля «Амур – река дружбы»

Фото: Оксана Шишенко

На фестивале было 65 участников, зрителей – почти пять тысяч. Мероприятие впервые прошло на площадке амфитеатра с видом на Хэйхэ. Для проведения фестиваля завезли 300 тонн звукового и светового оборудования, также использовали пиротехнические эффекты.

Фото: Оксана Шишенко

Приветственные слова в видеообращениях сказали заместитель Минкультуры РФ Ольга Ярилова, заместитель министра культуры и туризма КНР господин Жао Цюань, а также губернаторы Приамурья и провинции Хэйлунцзян – Василий Орлов и господин Ху Чан Шэн. Фестиваль открыла глава регионального минкультуры Надежда Доргунова.

Фото: Оксана Шишенко

Перед благовещенцами и гостями города выступали отдельные исполнители и ансамбли, которые представляли культуру северных народов Чукотки, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Фестиваль завершили этнодискотекой.

Фото: Оксана Шишенко