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сегодня, 13:32 0

Пять тысяч человек стали зрителями фестиваля «Амур – река дружбы»

65 коллективов показали культуру народов, живущих вдоль пограничной реки

Пять тысяч человек стали зрителями фестиваля «Амур – река дружбы»
Фото: Оксана Шишенко

В Благовещенске прошёл региональный фестиваль национальных культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Амур – река дружбы», сообщает Амурский областной дом народного творчества.

На фестивале было 65 участников, зрителей – почти пять тысяч. Мероприятие впервые прошло на площадке амфитеатра с видом на Хэйхэ. Для проведения фестиваля завезли 300 тонн звукового и светового оборудования, также использовали пиротехнические эффекты.

Фото: Оксана Шишенко

Приветственные слова в видеообращениях сказали заместитель Минкультуры РФ Ольга Ярилова, заместитель министра культуры и туризма КНР господин Жао Цюань, а также губернаторы Приамурья и провинции Хэйлунцзян – Василий Орлов и господин Ху Чан Шэн. Фестиваль открыла глава регионального минкультуры Надежда Доргунова.

Фото: Оксана Шишенко

Перед благовещенцами и гостями города выступали отдельные исполнители и ансамбли, которые представляли культуру северных народов Чукотки, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Фестиваль завершили этнодискотекой.

Фото: Оксана Шишенко

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#Дальний Восток #культура

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