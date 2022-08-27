Пять тысяч человек стали зрителями фестиваля «Амур – река дружбы»
65 коллективов показали культуру народов, живущих вдоль пограничной реки
В Благовещенске прошёл региональный фестиваль национальных культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Амур – река дружбы», сообщает Амурский областной дом народного творчества.
На фестивале было 65 участников, зрителей – почти пять тысяч. Мероприятие впервые прошло на площадке амфитеатра с видом на Хэйхэ. Для проведения фестиваля завезли 300 тонн звукового и светового оборудования, также использовали пиротехнические эффекты.
Фото: Оксана Шишенко
Приветственные слова в видеообращениях сказали заместитель Минкультуры РФ Ольга Ярилова, заместитель министра культуры и туризма КНР господин Жао Цюань, а также губернаторы Приамурья и провинции Хэйлунцзян – Василий Орлов и господин Ху Чан Шэн. Фестиваль открыла глава регионального минкультуры Надежда Доргунова.
Фото: Оксана Шишенко
Перед благовещенцами и гостями города выступали отдельные исполнители и ансамбли, которые представляли культуру северных народов Чукотки, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Фестиваль завершили этнодискотекой.
Фото: Оксана Шишенко
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