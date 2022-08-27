Известный амурский актёр Захар Майстренко объявил об отъезде из Амурской области

Фото: Арт-Галерея PUSHKARЁV

Первый спектакль – «Горе от ума» в современном прочтении состоится в Арт-Галерее PUSHKARЁV 28 августа. Из-за особенностей площадки зрителей ждёт полное погружение в происходящее на сцене и захватывающая игра актёров. Режиссёр спектакля Захар Майстренко после нескольких лет работы в Амурском театре драмы попробовал свои силы на режиссёрском поприще. Все постановки имеют неизменный успех у амурского зрителя.

Захар Майстренко, актёр, режиссёр: «Пока не меркнет свет, пока горит свеча – как поёт советский классик. Вот и я убеждён, что пока есть огонь созидания, пока желание творить, ставить, писать, исполнять выше, чем жажда денег, надо работать. Зритель чувствует искренность в жизни актёров на сцене. Может, именно эти неподдельные, такие настоящие эмоции и цепляют зал».

Фото: Арт-Галерея PUSHKARЁV

Не так давно Захар объявил об уходе из театра драмы и о своём отъезде из Благовещенска. После увольнения из труппы амурского театра у Захара, по его словам, осталось множество незавершённых проектов, которые он намерен закончить и лишь после этого покинет Приамурье, поэтому точный срок отъезда артист не назвал.

Захар Майстренко, актёр, режиссёр: «Да, я ушёл из театра. Но теперь появилось значительно больше времени на то, чтобы окончить работу над несколькими постановками. Сегодня я занят сразу на трёх площадках в Благовещенске. Спектакли, которые я представлю на суд зрителя в самое ближайшее время, это истории по известным сюжетам. 28 августа – «Горе от ума» Грибоедова, а 3 сентября мы покажем, уже во второй раз, Шекспировскую классику «Ромео и Джульетта» в несколько дополненном и слегка видоизменённом формате».

Обе постановки Захар Майстренко поставил в Арт-Галерее PUSHKARЁV по адресу: улица Зейская, 225 («Дом художника»). Билеты на спектакли можно приобрести как в самой Галерее, так и дистанционно, позвонив по телефону 578-578.

Спектакль «Горе от ума» состоится 28 августа в 18:00.

Спектакль «Ромео и Джульетта» 3 сентября в 18:30.

Фото: Арт-Галерея PUSHKARЁV